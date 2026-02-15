Mütəxəssislərdən xəbərdarlıq - Bu bananları qətiyyən almayın
Banan alarkən sadəcə rənginə baxmaq kifayət deyil. Mütəxəssislər bildirir ki, bəzi bananlar düzgün saxlanılmadığı və ya kimyəvi işləmə məruz qaldığı üçün həm dadını, həm də qida dəyərini itirir. Alış-veriş səbətinə atmadan əvvəl bu "qırmızı xətlərə" diqqət yetirin.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əgər bananın ucları tamamilə qaralıbsa və gövdəsi yuvarlaq deyil, daha çox şişkin və künclü bir quruluş alıbsa, bu, meyvənin donduğuna və ya uyğun olmayan temperaturda saxlandığına işarədir. Belə bananların içi sulanmış olur.
Bananın üzərindəki kiçik "şəkər xalları" (nöqtələr) təbiidir, lakin böyük və yayılmış tünd ləkələr təhlükəlidir.
Geniş ləkəli banandan turş və ya maya bənzər bir qoxu gəlirsə, meyvənin içində qıcqırma (fermentasiya) başlayıb deməkdir.
Bu cür meyvələrin içi püre halına gəlir və bütün vitaminlərini itirir.
Canlı sarı rəng yerinə mat, bozumtul və ya bulanıq qəhvəyi tonu olan bananlar böyük ehtimalla dondurulduqdan sonra donu açılmış meyvələrdir. "Hipotermiya" keçirmiş bu bananlar həm dadsız olur, həm də tərkibindəki hüceyrə quruluşu pozulur.
Əgər banan tamamilə sarı görünürsə, lakin üzərində hələ də parlaq yaşıl zolaqlar və ya damarlar qalıbsa, bu, meyvənin vaxtından çox tez dərildiyini və ya süni yolla saraldıldığını göstərir. Belə bananlar nə qədər gözləsəniz də, o istədiyiniz şirinliyə çatmayacaq, sərt və dadsız qalacaqdır.
Qabığın üzərində görünən təbii olmayan ağ təbəqələr və ya yapışqan izlər, məhsulun rəf ömrünü uzatmaq üçün tətbiq edilən kimyəvi örtüklərin göstəricisi ola bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре