Ürək sağlamlığı üçün ən faydalı tərəvəz
Ürək-damar xəstəlikləri dünyada ölüm səbəbləri arasında hələ də ilk sıralardadır. Lakin yeni aparılan araşdırmalar göstərir ki, təbiətin bizə təqdim etdiyi bir tərəvəz ürək sağlamlığını qorumaqda dərmanlar qədər təsirli ola bilər. Mütəxəssislərin rəyinə görə, ürəyin ən yaxın dostu çuğundurdur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, çuğundur təbii nitratlarla zəngindir. Bu maddələr bədəndə nitrat oksidə çevrilir.
Nitrat oksid damarların genişlənməsinə və rahatlamasına kömək edir. Bu isə yüksək qan təzyiqini (təzyiqi) sürətlə aşağı salır və ürəyin yükünü azaldır.
Çuğundurun tərkibindəki güclü antioksidantlar damar divarlarında iltihabın qarşısını alır və "pis xolesterolu" (LDL) azaldır. Bu, damar tıxanması və infarkt riskini minimuma endirən ən vacib amildir.
Araşdırmalar göstərir ki, çuğundur suyu içən insanların əzələləri oksigendən daha səmərəli istifadə edir. Bu, həm idmançılar, həm də gündəlik həyatda tez yorulan ürək xəstələri üçün təbii enerji mənbəyidir.
Mütəxəssislər çuğundurun faydalarını maksimum dərəcədə görmək üçün bunları tövsiyə edir:
Çiy və ya buxarda: Çox qaynatmaq tərkibindəki faydalı maddələri öldürə bilər.
Çuğundur suyu: Gündə bir stəkan təzə sıxılmış çuğundur suyu qan təzyiqini tənzimləmək üçün ideal hesab olunur.
Yarpaqları ilə birlikdə: Çuğundurun yarpaqları da kökü qədər maqnezium və kaliumla zəngindir, onları salatlara əlavə etmək olar.
