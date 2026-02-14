https://news.day.az/azerinews/1816166.html İsraili güclü qum fırtınası bürüyüb İsraili güclü qum fırtınası bürüyüb. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, İsrailin böyük hissəsini qum fırtınası əhatə edib ki, bu da görünüşü duman kimi pisləşdirib. Yaşayış məntəqələrinin küçələrində avtomobillər qum və tozla örtülüb. Qum fırtınasını ölkəyə Şimali Afrikadan cənub-qərb küləkləri gətirib.
Məlumata görə, İsrailin böyük hissəsini qum fırtınası əhatə edib ki, bu da görünüşü duman kimi pisləşdirib. Yaşayış məntəqələrinin küçələrində avtomobillər qum və tozla örtülüb.
Qum fırtınasını ölkəyə Şimali Afrikadan cənub-qərb küləkləri gətirib.
Səhiyyə Nazirliyi ürək və ağciyər xəstəlikləri olan sakinlərə, habelə yaşlılar, hamilə qadınlar və uşaqlara tövsiyə edib ki, bu gün açıq havada olmasınlar və küçədə intensiv fiziki fəaliyyətlə məşğul olmasınlar.
