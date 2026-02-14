Azərbaycan-Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa çərçivəsində mətbuat konfransı keçirilib - VİDEO
Fevralın 14-də Ermənistanda "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masa zamanı mətbuat konfransı keçirilib.
Day.Az bu barədə şənbə günü xəbər verir.
Xatırladaq ki, fevralın 13-də Azərbaycan nümayəndə heyəti "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa müzakirəsində iştirak etmək üçün Ermənistana səfər edib.
Görüşdə hər iki tərəfdən genişləndirilmiş nümayəndə heyəti iştirak edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinin tərkibində Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Emin Əliyev iştirak edir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti 19 nəfərlə təmsil olunur.
