"Starlink"in aktiv istifadəçilərinin sayı 10 milyon nəfəri ötüb - Mask
"Starlink" peyk internetindən aktiv yararlanan istifadəçilərin sayı 10 milyon nəfəri ötüb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə amerikalı milyarder, "SpaceX" şirkətinin sahibi İlon Mask açıqlama verib.
"Starlink" şirkəti 160 ölkədə, bölgədə və başqa regionlarda 10 milyondan çox aktiv müştərini yüksək-sürətli internetlə təmin edir. Bütün dünyadan olan müştərilərimizə təşəkkür edirəm", - İlon Mask bildirib.
Xatırladaq ki, bundan təkcə 3 ay əvvəl "Starlink" istifadəçilərinin sayı təqribən 8 milon idi, 2025-ci ildə isə həmin göstərici 7 milyon nəfər təşkil edib.
"Starlink" "SpaceX" şirkəti tərəfindən hazırlanmış qlobal peyk sistemidir və kosmosdan yüksək sürətli genişzolaqlı internetə çıxış təmin etmək məqsədi daşıyır. Aşağı Yer orbitində (LEO) yerləşən minlərlə peykdən istifadə etməklə, sistem planetin ən ucqar və çətin əlçatan bölgələrində belə sabit və aşağı pinqli (gecikməli-red.) internet bağlantısı təqdim edir.
