Rusiyada internet məhdudiyyətləri genişlənir
Rusiyada "Telegram, WhatsApp və YouTube" platformalarına giriş tam və ya qismən məhdudlaşdırılıb. Bundan əvvəl isə ölkədə "Facebook və Instagram" sosial şəbəkələri bloklanmışdı ki, bu da cəmiyyətdə narazılığa səbəb olmuşdu.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, MAX tətbiqi vətəndaşlar üçün əlçatan və inkişaf edən yerli alternativdir. Onun sözlərinə görə, "WhatsApp"ın bloklanması qərarı Meta şirkətinin Rusiya qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməməsi ilə əlaqədar qəbul edilib.
İT sahəsində çalışan Anna isə belə məhdudiyyətlərin ünsiyyət imkanlarını ciddi şəkildə çətinləşdirdiyini deyib. O qeyd edib ki, dostları və ailə üzvləri əsasən "Telegram"dan istifadə edir və başqa platformaya keçmək istəmir. Buna görə də əlaqələrin zəifləyə biləcəyindən narahatdır.
Moskva sakini Aleksandr da internet xidmətlərinin keyfiyyətinin pisləşdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, xaricdə yaşayan yaxınları ilə əlaqə saxlamaq artıq xeyli çətinləşib və bu vəziyyət münasibətlərə mənfi təsir göstərir.
