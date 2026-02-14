Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbçiləri kibertəhlükəsizlik təlimində iştirak ediblər - FOTO
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Müdafiə Nazirliyi arasında 2026-2027-ci illər üçün imzalanmış ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, Bakı şəhərində hər iki ölkənin yüksəkixtisaslı kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri "Defence Cyber Marvel 2026" təlimində iştirak ediblər.
Müdafiə Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Birləşmiş Krallığın Ordu Kiber Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən, müxtəlif ölkələrin müdafiə nazirliklərinin və dövlət qurumlarının heyətlərinin cəlb olunduğu təlimdə real şəraitə uyğun ssenari çərçivəsində müttəfiq qüvvələrə qarşı potensial kiberhücumların qarşısının alınması üzrə iştirakçıların bacarıqları yoxlanılıb.
Hər iki ölkənin kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri kritik infrastrukturlara edilən kiberhücumların qarşısının alınması, sistemlərdə təhlükəsizlik boşluqlarının aradan qaldırılması, informasiya texnologiyaları vasitələrinin beynəlxalq təhlükəsizlik tələblərinə uyğun tənzimlənməsi, kibertəhqiqat və kiberkəşfiyyat fəaliyyətlərinin aparılması, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və digər kibermüdafiə fəaliyyətləri üzrə tapşırıqların icrasında yüksək peşəkarlıq göstəriblər.
Qeyd edək ki, "Defence Cyber Marvel" təlimi Silahlı Qüvvələrin müxtəlif strukturlarında xidmət edən heyətə kibertəhlükəsizlik sahəsində bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı yaratmaq məqsədilə hər il təşkil olunur.
