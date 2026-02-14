Bakıda hava pisləşəcək

Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 15-də günün birinci yarısında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səhər yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısamüddətli intensivləşəcəyi ehtimal olunur.