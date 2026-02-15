Juninyo Meksikada qolları sıralayır

"Qarabağ"ın sabiq futbolçusu, hazırda Meksikanın "Pumas" klubunda çıxış edən Olavio Juninyo qolları sıralamaqda davam edir.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanvarda "Flamenqo"dan Meksika klubuna keçən forvard 7 oyuna 3 qol vurub.

O, ötən gün "Puebla" ilə keçirilən ölkə çempionatının 6-cı turunun matçında komandası üçün vacib qola imza atıb. Matçın 88-ci dəqiqəsində fərqlənən forvard qələbə qolunun müəllifi olub.

Juninyonun komandası 12 xalla 2-ci pillədə qərarlaşır.  