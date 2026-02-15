https://news.day.az/azerinews/1816239.html Juninyo Meksikada qolları sıralayır "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu, hazırda Meksikanın "Pumas" klubunda çıxış edən Olavio Juninyo qolları sıralamaqda davam edir. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanvarda "Flamenqo"dan Meksika klubuna keçən forvard 7 oyuna 3 qol vurub.
O, ötən gün "Puebla" ilə keçirilən ölkə çempionatının 6-cı turunun matçında komandası üçün vacib qola imza atıb. Matçın 88-ci dəqiqəsində fərqlənən forvard qələbə qolunun müəllifi olub.
Juninyonun komandası 12 xalla 2-ci pillədə qərarlaşır.
