Marko Rubio "G7" həmkarları ilə Ukraynanı müzakirə etdi

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ukraynadakı nizamlanmanı "G7" həmkarları ilə müzakirə etdiyini bildirib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə dövlət katibi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

 

"Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişəyə son qoymaq, Venesuelada sabitliyə nail olmaq və bütün dünyada sülh və rifaha nail olmaq üçün qlobal təhdidlərlə mübarizə aparmaq yollarını müzakirə etdik", - deyə o bildirib.