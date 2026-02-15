https://news.day.az/azerinews/1816250.html Marko Rubio "G7" həmkarları ilə Ukraynanı müzakirə etdi ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ukraynadakı nizamlanmanı "G7" həmkarları ilə müzakirə etdiyini bildirib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə dövlət katibi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Marko Rubio "G7" həmkarları ilə Ukraynanı müzakirə etdi
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ukraynadakı nizamlanmanı "G7" həmkarları ilə müzakirə etdiyini bildirib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə dövlət katibi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişəyə son qoymaq, Venesuelada sabitliyə nail olmaq və bütün dünyada sülh və rifaha nail olmaq üçün qlobal təhdidlərlə mübarizə aparmaq yollarını müzakirə etdik", - deyə o bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре