Almaniyada naməlum şəxslər bankı qarət etdilər

Məlumata əsasən, oğurluq hadisəsi 13 fevral tarixində, nahar fasiləsi zamanı baş verib. Cinayətkarlar bankın zirzəmisinə pəncərədən girib və 14 seyf qutusunu oğurlayıblar.
Qeyd edilib ki, hadisə yalnız müştərilər və bank işçiləri özlərini pis hiss etmələrindən və ürəkbulanmalarından şikayətləndikdən sonra məlum olub. Daha sonra məlum olub ki, oğurluq edən şəxslər zirzəmiyə naməlum maddə püskürdüblər.
Polis artıq araşdırmaya başlayıb.
