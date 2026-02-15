Starmer və fon der Lyayen NATO-da Avropanın rolunun artırılmasını müzakirə etdilər
Avropa ABŞ ilə yaxşı münasibətləri qoruyub saxlayaraq NATO fəaliyyətlərində daha fəal iştirak etməlidir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayenin söhbətindən sonra verilən açıqlamada bildirilib.
"Onlar Avropanın səylərini artırmalı və güclü transatlantik əlaqələrini qoruyub saxlayaraq NATO-nu daha avropalı etmək üçün çalışmalı olduğu barədə razılığa gəldilər", - deyə Britaniya hökumətindən saytında bildirilib.
Hər iki lider potensial təhdidlər qarşısında kollektiv müdafiəni gücləndirmək üçün səyləri artırmaq barədə razılığa gəldilər.
K.Starmer həmçinin krallıq və Aİ arasında, xüsusən də iqtisadi, müdafiə və texnoloji sahələrdə daha dərin inteqrasiya arzusunu ifadə edib.
