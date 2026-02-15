İsveçrədə karnaval zamanı hava kompressoru partlayıb,

İsveçrənin Entremon əyalətinin Le-Şabl kəndində keçirilən karnaval zamanı konfet topunun hava kompressorunun partlaması nəticəsində 11 nəfər yaralanıb.

APA xəbər verir ki, bu barədə RTS teleradio şirkəti yerli polisə istinadən məlumat verib.

"Le-Şabldə keçirilən karnaval zamanı konfet topunun hava kompressoru partlayıb və 11 nəfər yaralanıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır və o xəstəxanaya vertolyotla aparılıb", - məlumatda deyilir.

Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

 