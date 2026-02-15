https://news.day.az/azerinews/1816259.html İsveçrədə karnaval zamanı hava kompressoru partlayıb, 11 nəfər yaralanıb İsveçrənin Entremon əyalətinin Le-Şabl kəndində keçirilən karnaval zamanı konfet topunun hava kompressorunun partlaması nəticəsində 11 nəfər yaralanıb. APA xəbər verir ki, bu barədə RTS teleradio şirkəti yerli polisə istinadən məlumat verib.
İsveçrədə karnaval zamanı hava kompressoru partlayıb, 11 nəfər yaralanıb
İsveçrənin Entremon əyalətinin Le-Şabl kəndində keçirilən karnaval zamanı konfet topunun hava kompressorunun partlaması nəticəsində 11 nəfər yaralanıb.
APA xəbər verir ki, bu barədə RTS teleradio şirkəti yerli polisə istinadən məlumat verib.
"Le-Şabldə keçirilən karnaval zamanı konfet topunun hava kompressoru partlayıb və 11 nəfər yaralanıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır və o xəstəxanaya vertolyotla aparılıb", - məlumatda deyilir.
Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре