Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirdiyi görüşlərlə bağlı paylaşım edilib - FOTO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirdiyi görüşlərlə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda "Prezident İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində görüşləri. Almaniya 13-15 fevral 2026-cı il" sözləri yer alıb.
