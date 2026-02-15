Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Almaniyaya səfərindən görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Almaniyaya səfərindən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına səfəri (13-15.02.2026)".