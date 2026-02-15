https://news.day.az/azerinews/1816282.html ABŞ İran neftinin Çinə göndərilməsinə qarşı yeni tədbirlər görmək niyyətindədir ABŞ administrasiyası İran neftinin Çinə göndərilməsinə mane olmaq üçün yeni tədbirlər görmək niyyətindədir. APA xəbər verir ki, bu barədə "Axios" mənbələrə istinadən məlumat verib. Məlumata görə Vaşinqton İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda Tehrandan güzəştlər əldə etməyə ümid edir.
ABŞ İran neftinin Çinə göndərilməsinə qarşı yeni tədbirlər görmək niyyətindədir
ABŞ administrasiyası İran neftinin Çinə göndərilməsinə mane olmaq üçün yeni tədbirlər görmək niyyətindədir.
APA xəbər verir ki, bu barədə "Axios" mənbələrə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə Vaşinqton İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda Tehrandan güzəştlər əldə etməyə ümid edir.
Məlumatda ABŞ prezidenti Donald Tramp və İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun çərşənbə günü Ağ Evdə keçirdikləri görüşdə ABŞ-ın ilk növbədə Çinə neft satışı ilə bağlı İrana iqtisadi təzyiqi artıracağı barədə razılığa gəldiyi bildirilir.
ABŞ tərəfi bunun İranı nüvə proqramı ilə bağlı əhəmiyyətli güzəştlər etməyə məcbur edə biləcəyinə inanır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре