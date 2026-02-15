Anna Yusupova Türkiyədə keçirilən beynəlxalq yarışda 5-ci oldu

Azərbaycan millisinin üzvü Anna Yusupova Türkiyədə təşkil olunan beynəlxalq yarışda uğurlu çıxış edib.

Day.Az xəbər verir ki, Trabzon şəhərində keçirilən Trabzon Yarı Marafonunda atlet 21 km məsafəyə qaçışda 1:19:58 nəticə göstərib.

 

Bu nəticə Anna Yusupovaya yarışda 5-ci yeri qazandırıb.