https://news.day.az/azerinews/1816326.html Anna Yusupova Türkiyədə keçirilən beynəlxalq yarışda 5-ci oldu Azərbaycan millisinin üzvü Anna Yusupova Türkiyədə təşkil olunan beynəlxalq yarışda uğurlu çıxış edib. Day.Az xəbər verir ki, Trabzon şəhərində keçirilən Trabzon Yarı Marafonunda atlet 21 km məsafəyə qaçışda 1:19:58 nəticə göstərib. Bu nəticə Anna Yusupovaya yarışda 5-ci yeri qazandırıb.
Anna Yusupova Türkiyədə keçirilən beynəlxalq yarışda 5-ci oldu
Azərbaycan millisinin üzvü Anna Yusupova Türkiyədə təşkil olunan beynəlxalq yarışda uğurlu çıxış edib.
Day.Az xəbər verir ki, Trabzon şəhərində keçirilən Trabzon Yarı Marafonunda atlet 21 km məsafəyə qaçışda 1:19:58 nəticə göstərib.
Bu nəticə Anna Yusupovaya yarışda 5-ci yeri qazandırıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре