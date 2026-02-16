Şirin yeməyin dişlərə təsiri
Florida Universitetinin ağız biologiyası üzrə mütəxəssisləri şəkərin ağıza daxil olduğu andan dişlərə necə təsir etdiyini araşdırıblar.
Axşam.az xəbər verir ki, Yeni il bayramı yaxınlaşdıqca ilin son ayları intensiv şəkər istehlakı ilə yadda qalır. Lakin insanların əksəriyyəti şirniyyat yedikdən sonrakı ilk dəqiqələrdə ağızda nə baş verdiyindən xəbərsizdirlər.Mütəxəssislərin fikrincə, şəkərli qida və ya içki qəbul edildikdə, ağızda yaşayan bakteriyalar bu şəkəri saniyələr ərzində istifadə etməyə başlayır. Bakteriyalar şəkəri enerjiyə çevirdikcə yüksək miqdarda turşu istehsal edirlər.
Şəkər qəbulundan bir-iki dəqiqə sonra ağızdakı turşu səviyyəsi diş minasını həll edəcək qədər yüksəlir. Bu, çürük əmələ gəlməsində ilk addım kimi tanınır. Xoşbəxtlikdən, bu mərhələdə tüpürcək rol oynayır. Tüpürcək həm ağızdakı artıq şəkəri təmizləyir, həm də istehsal olunan turşunu neytrallaşdırır və diş səthini qorumağa çalışır. Bundan əlavə, ağız florasındakı faydalı bakteriyalar çürüklərə səbəb olan bakteriyalarla rəqabət apararaq ətraf mühitin tarazlığına kömək edir.
Lakin mütəxəssislər gün ərzində tez-tez şəkər istehlak edildikdə bu təbii müdafiə mexanizmlərinin qeyri-kafi olduğunu bildirirlər. Diş çürüməsinə səbəb olan bakteriyalar şəkərlə qidalandıqda diş səthinə yapışan və çıxarılması çox çətin olan biofilm (lövhə) təbəqəsi əmələ gətirir. Bu təbəqə bakteriyaları qoruyaraq və tüpürcəyin turşunu neytrallaşdırmasını çətinləşdirərək bir qala kimi fəaliyyət göstərir. Turşu mühitdə yaşaya bilən zərərli bakteriyalar çoxalmağa davam edərkən, faydalı bakteriyalar xaric edilir. Beləliklə, ağızdakı turşuluq daim yüksək olaraq qalır və diş minası aşınaraq çürüməyə səbəb olur.
