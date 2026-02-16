4 manatlıq məhsul xərçəngin dərmanıdır
Alimlər tərəfindən aparılan yeni araşdırma göstərir ki, gündəlik həyatda tez-tez istehlak etdiyimiz gavalı sadəcə vitamin mənbəyi deyil. Bu meyvənin tərkibində olan polifenolların ağciyər xərçəngi hüceyrələrinin inkişafına qarşı güclü təsir göstərdiyi müəyyən edilib.
Yeni Sabah bildirir ki, tədqiqatçılar təmizlənmiş gavalı polifenollarını (PPP) insan ağciyər xərçəngi hüceyrələrinə qarşı güclü vasitə kimi müəyyən edib və əsas təsiredici maddə kimi kuersetin törəməsi olan kuersitrini (quercitrin) önə çəkiblər.
Tədqiqat göstərir ki, gavalı polifenolları proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünü stimullaşdıraraq ağciyər xərçəngi hüceyrələrinin böyüməsini effektiv şəkildə dayandırır.
Laboratoriya sınaqlarında gavalıdan əldə olunan bu antioksidantlar apoptozu (hüceyrə intiharını) stimullaşdıraraq A549 ağciyər xərçəngi hüceyrələrinin çoxalmasını dayandırmaqda yüksək effektivlik nümayiş etdirib. Xüsusilə yüksək konsentrasiyalarda tətbiq edildikdə, bu polifenollar C vitamini ilə müqayisədə xeyli yüksək inhibisiya (əngəlləmə) səviyyəsi göstərib. Bu isə meyvə mənşəli bəzi bioaktiv birləşmələrin onkologiya və profilaktik qidalanma sahəsində mühüm rol oynaya biləcəyini göstərir.
Araşdırma həmçinin bu təsirin arxasındakı bioloji mexanizmi də aydınlaşdırıb. Məlum olub ki, gavalı ekstraktı xərçəng hüceyrələrinin yaşaması və çoxalması üçün istifadə etdiyi PI3K/AKT/FOXO1 siqnal yolunu pozur. Polifenollar AKT zülalının fosforlaşmasını (fosforilasiya) əngəlləyərək xərçəng hüceyrələrinin sağqalma siqnallarını faktiki olaraq bloklayır. Bu nəticələr göstərir ki, gavalı polifenolları xərçəngdən qorunmada funksional qida əlavəsi kimi və ya ənənəvi kimyaterapiya müalicələrinin effektivliyini artırmaq üçün dəstəkçi birləşmə kimi əhəmiyyətli potensiala malikdir.
