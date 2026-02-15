https://news.day.az/azerinews/1816342.html Serbiyada və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir - Vuçiç İstərdim ki, azərbaycanlılar Serbiyaya tez-tez səfər etsinlər. Rahatlıq, əmin-amanlıq, təhlükəslizlik tam şəkildə təmin edilir. Trend xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
Serbiyada və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir - Vuçiç
İstərdim ki, azərbaycanlılar Serbiyaya tez-tez səfər etsinlər. Rahatlıq, əmin-amanlıq, təhlükəslizlik tam şəkildə təmin edilir.
Trend xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
"Hər iki ölkədə təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir və bizim Azərbaycan xalqı ilə olan birbaşa təmaslarımız da vacibdir", - deyə Serbiya Prezidenti əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре