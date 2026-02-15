https://news.day.az/azerinews/1816348.html Prezident İlham Əliyev: Bizim Serbiya ilə gələcək üçün də açıq-aydın planlarımız var Prezident İlham Əliyev Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçlə mətbuata bəyanatında iki ölkənin gələcəklə bağlı planlarından danışıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bununla bağlı deyib: Bizim gələcək üçün də açıq-aydın planlarımız var.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bununla bağlı deyib: Bizim gələcək üçün də açıq-aydın planlarımız var. Bunlar həm siyasi, həm iqtisadi, energetika sahəsində əlaqələrimizi daha da gücləndirmək, beynəlxalq platformalarda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bundan sonra da bir-birimizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləmək, birgə sərmayə layihələrini həyata keçirmək, energetika və nəqliyyat sahəsində yeni yaranmış imkanlardan yararlanaraq, daha irəliyə baxaraq çox güclü bir sinergiya yaratmaqdır.
