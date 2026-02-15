https://news.day.az/azerinews/1816358.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva təxribatçı jurnalisti belə yerinə oturtdu - VİDEO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təxribatçı sual verməyə çalışan jurnalist arzuolunmaz vəziyyətə düşüb. Day.Az xəbər verir ki, Münxendə Birinci vitse-prezidentə yaxınlaşan jurnalist Emin Hüseynov özünü təqdim edərərək təxribatçı sual verməyə çalışıb.
Mehriban Əliyeva provokativ sual verməyə hazırlaşan jurnalistə belə cavab verib: "Qadın paltarında səfirlikdə gizlənən insan sizsiniz? Sizə can sağlığı arzulayıram" .
Bundan sonra Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva oradan uzaqlaşıb.
Qeyd edək ki, Emin Hüseynov istintaqdan gizlənmək üçün bir neçə il əvvəl parik taxaraq və qadın paltarı geyinərək İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyinə sığınıb.
