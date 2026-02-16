https://news.day.az/azerinews/1816411.html Dumanlı hava nə vaxtadək davam edəcək? Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində dumanlı hava müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, dumanda görünüş məsafəsi 50-500 metrədək məhdudlaşır. Dumanlı havanın fevralın 18-i gündüzədək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.
Dumanlı hava nə vaxtadək davam edəcək?
Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində dumanlı hava müşahidə olunur.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, dumanda görünüş məsafəsi 50-500 metrədək məhdudlaşır.
Dumanlı havanın fevralın 18-i gündüzədək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.
