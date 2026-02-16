https://news.day.az/azerinews/1816417.html Universitetlərdə tətil başa çatdı - Paytaxtda sıxlıq bir az da artdı Bu gündən etibarən Azərbaycan universitetlərində yaz semestri başlayır. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dərslərin başlaması ilə paytaxtda nəqliyyatın sıxlığı bir az da artıb. Yaz semestri mayın 31-də başa çatacaq.
