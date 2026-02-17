Hər gün qara çay içməyin 6 möcüzəvi faydası
Dünyada sudan sonra ən çox istehlak edilən içki olan qara çay tərkibindəki güclü antioksidantlar və polifenollar sayəsində orqanizmə çoxşaxəli müsbət təsir göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az çayın 6 əsas faydasını təqdim edir:
Qara çayda olan flavonoidlər ürək dostudur. Müntəzəm olaraq hər gün çay içmək yüksək qan təzyiqini (təzyiqi) aşağı salmağa, xolesterolu tənzimləməyə və damar tıxanmalarının qarşısını almağa kömək edir. Bu da infarkt riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Çayın tərkibindəki kofein və L-theanine amin turşusu mükəmməl bir ikili təşkil edir. Kofein enerji verərkən, L-theanine beyində alfa dalğalarını artıraraq rahatlıq və dərin fokuslanma təmin edir. Qəhvədən fərqli olaraq, çay insanı həyəcanlandırmadan gümrah saxlayır.
Bağırsaq mikrobiotası ümumi sağlamlığın təməlidir. Qara çayda olan polifenollar bağırsaqlardakı xeyirli bakteriyaların çoxalmasına kömək edir, zərərli bakteriyaların isə inkişafını ləngidir. Bu da həzm sistemini və immunitetini gücləndirir.
Araşdırmalar göstərir ki, qara çay (şəkərsiz içildikdə) bədəndəki insulin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu, qan şəkərinin tənzimlənməsinə kömək edərək, tip 2 diabet riskini azaldan mühüm amillərdən biridir.
Qara çay təbii fluorid mənbəyidir və tərkibindəki katexinlər ağızdakı bakteriyaların diş minasına yapışmasının qarşısını alır. Şəkərsiz içilən çay diş çürüməsi və diş əti iltihabı riskini aşağı salır.
Bədəndəki sərbəst radikallarla mübarizə aparan "theaflavin" və "thearubigin" kimi maddələr qara çaya məxsusdur. Bu antioksidantlar hüceyrələrin zədələnməsinin qarşısını alaraq yaşlanma prosesini ləngidir və bəzi xərçəng növlərinə qarşı qoruyucu qalxan yaradır.
Faydalarından maksimum yararlanmaq üçün çayı şəkərsiz və yeməkdən ən az 30-60 dəqiqə sonra içmək məsləhətdir (yeməklə eyni vaxtda içildikdə dəmirin sorulmasını azalda bilər). Həmçinin, gündə 3-4 fincandan çox içməmək tövsiyə olunur.
