Həzm sistemini öldürən vərdişlər...
Gündəlik vərdişlər həzmin sağlamlığına və funksiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir və bu təsir çox mənfi ola bilər.
Day.Az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur həkimlər Yelena Malışeva, German Qandelman və Andrey Prodeus sağlam həzm sistemini "öldürən" 4 vərdişi açıqlayıblar.
İsti içkilər və yeməyə meyilli olmaq
Bir çox insan yemək və içkilərin həzm sisteminin incə selikli qişasına görə çox isti olduğunu belə hiss etmir. Elə bu asılılıq xərçəngin inkişafına səbəb ola bilər.
Tədqiqatçılar 65 dərəcədən yuxarı temperaturda çay içməyi üstün tutan insanların qida borusu və mədə xərçənginə tutulma riskinin səkkiz dəfə artdığını aşkar ediblər.
Uzun müddət tualetdə oturmaq
Tipik müasir vərdişlərdən biri smartfonla tualetdə oturmaqdır. Həkimlərin fikrincə, bu, rektumdakı vazodilatasiyaya və qan durğunluğuna səbəb olur, venoz axını pozur və hemoroidin inkişafına səbəb olur.
Əgər hemorroid tromblaşırsa, şiddətli ağrı və qəbizlik inkişaf edir və həyat keyfiyyətini kəskin şəkildə pisləşdirir.
Gecə yemək
Gecə yemək sağlam həzm sistemini poza biləcək başqa bir vərdişdir. Tox mədə ilə yatmaq mədə tərkibi qida borusuna daxil olduqda reflüks riskini artırır.
Reflüks qida borusuna zərər verir və bu da bu orqanın xərçəngi üçün potensial riskə çevrilir.
Yüksək səviyyədə yağlı qidalar və spirtli içkilər
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, yağlı qidalara aludəçilik və tez-tez içki içmək yağlı qaraciyər xəstəliyinin inkişafına kömək edir və sirroz üçün ilkin şərtlər yaradır.
