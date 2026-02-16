https://news.day.az/azerinews/1816497.html Bakıda ağır QƏZA - Yük maşını minik avtomobilinə çırpıldı - ANBAAN VİDEO Bakıda daha bir ağır yol qəzası baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospekti ilə Abdulvahab Salamzadə küçəsini birləşdirən tuneldə qeydə alınıb. Ağırtonnajlı yük maşınının "Hyundai" markalı minik avtomobilinə çırpılması nəticəsində ikinci aşıb.
Bakıda daha bir ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospekti ilə Abdulvahab Salamzadə küçəsini birləşdirən tuneldə qeydə alınıb.
Ağırtonnajlı yük maşınının "Hyundai" markalı minik avtomobilinə çırpılması nəticəsində ikinci aşıb.
Qəza anı yoldan keçən digər avtomobilin kamerası vasitəsilə lentə alınıb.
Görüntüləri təqdim edirik:
