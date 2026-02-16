Bakıda ağır QƏZA - Yük maşını minik avtomobilinə çırpıldı

Bakıda daha bir ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospekti ilə Abdulvahab Salamzadə küçəsini birləşdirən tuneldə qeydə alınıb.

Ağırtonnajlı yük maşınının "Hyundai" markalı minik avtomobilinə çırpılması nəticəsində ikinci aşıb.

Qəza anı yoldan keçən digər avtomobilin kamerası vasitəsilə lentə alınıb.

Görüntüləri təqdim edirik: