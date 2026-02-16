Serbiya qırıcıları Prezident İlham Əliyevin təyyarəsini müşayiət edib

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri fevralın 16-da başa çatıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfəri başa çatdıqdan sonra dövlət başçısının təyyarəsini Serbiyanın qırıcı təyyarələri müşayiət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: