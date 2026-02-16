https://news.day.az/azerinews/1816532.html Serbiya qırıcıları Prezident İlham Əliyevin təyyarəsini müşayiət edib - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri fevralın 16-da başa çatıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfəri başa çatdıqdan sonra dövlət başçısının təyyarəsini Serbiyanın qırıcı təyyarələri müşayiət edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Serbiya qırıcıları Prezident İlham Əliyevin təyyarəsini müşayiət edib - FOTO
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri fevralın 16-da başa çatıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfəri başa çatdıqdan sonra dövlət başçısının təyyarəsini Serbiyanın qırıcı təyyarələri müşayiət edib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
