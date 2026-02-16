Yanvar ayında Azərbaycandan ən çox neft idxal edən ölkələr bəlli oldu
Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan 2,643 milyon ton həcmində xam neft və neft məhsulları ixrac edib ki, bunun ümumi dəyəri 1,238 milyard ABŞ dollarından çox olub.
Day.Az-ın Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici dəyər ifadəsində 665 milyon ABŞ dolları və ya 34,9% azalıb. Bununla yanaşı, fiziki həcmdə ixrac 818 min ton və ya 23,6% artıb.
Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan neftinin əsas üç idxalçısı sırasında birinci yeri İtaliya tutur (1,848 milyon ton - 861,7 milyon ABŞ dolları), ardınca Rumıniya (197,1 min ton - 93,7 milyon ABŞ dolları) və Portuqaliya (93,6 min ton - 44,3 milyon ABŞ dollarından çox) gəlir.
Cədvəldə 2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycandan xam neft və neft məhsulları idxal edən 10 ən böyük ölkə göstərilib.
|
Ölkə
|
İdxal həcmi
|
İdxal dəyəri (ABŞ dolları)
|
İtaliya
|
1 847 915,54
|
861 652 230
|
Rumıniya
|
197 053,85
|
93 673 990
|
Portuqaliya
|
1 122 055,58
|
44 337 000
|
Almaniya
|
91 294 060
|
43 249 210
|
Xorvatiya
|
86 166 170
|
40 819 950
|
Çexiya
|
82 403,50
|
38 454 490
|
Bolqarıstan
|
78 494,85
|
37 415 050
|
Tunis
|
61 269,98
|
29 498 760
|
Türkiyə
|
41 761,71
|
19 543 440
|
İndoneziya
|
38 554,41
|
17 866 200
Qeyd edək ki, Azərbaycan nefti qonşu ölkələrə və dünya bazarlarına üç boru kəməri vasitəsilə nəql olunur: Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa və Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Hazırda Bakı-Supsa boru kəməri ilə nəql dayandırılıb.
