Yanvar ayında Azərbaycandan ən çox neft idxal edən ölkələr bəlli oldu

Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan 2,643 milyon ton həcmində xam neft və neft məhsulları ixrac edib ki, bunun ümumi dəyəri 1,238 milyard ABŞ dollarından çox olub.

Day.Az-ın Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici dəyər ifadəsində 665 milyon ABŞ dolları və ya 34,9% azalıb. Bununla yanaşı, fiziki həcmdə ixrac 818 min ton və ya 23,6% artıb.

Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan neftinin əsas üç idxalçısı sırasında birinci yeri İtaliya tutur (1,848 milyon ton - 861,7 milyon ABŞ dolları), ardınca Rumıniya (197,1 min ton - 93,7 milyon ABŞ dolları) və Portuqaliya (93,6 min ton - 44,3 milyon ABŞ dollarından çox) gəlir.

 

Cədvəldə 2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycandan xam neft və neft məhsulları idxal edən 10 ən böyük ölkə göstərilib.

Ölkə

İdxal həcmi

İdxal dəyəri (ABŞ dolları)

İtaliya

1 847 915,54

861 652 230

Rumıniya

197 053,85

93 673 990

Portuqaliya

1 122 055,58

44 337 000

Almaniya

91 294 060

43 249 210

Xorvatiya

86 166 170

40 819 950

Çexiya

82 403,50

38 454 490

Bolqarıstan

78 494,85

37 415 050

Tunis

61 269,98

29 498 760

Türkiyə

41 761,71

19 543 440

İndoneziya

38 554,41

17 866 200

Qeyd edək ki, Azərbaycan nefti qonşu ölkələrə və dünya bazarlarına üç boru kəməri vasitəsilə nəql olunur: Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa və Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Hazırda Bakı-Supsa boru kəməri ilə nəql dayandırılıb.