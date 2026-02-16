Londonda Beynəlxalq Ana Dili Gününə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO
İngiltərənin paytaxtı Londonda yerləşən Britaniya Milli Kitabxanasında "21 Fevral - Beynəlxalq Ana Dili Günü"nə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbir Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti və cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərən Qarabağ Məktəbinin birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Açılış nitqi ilə çıxış edən məktəbin rəhbəri Fəridə Pənahova tədbirin əsas məqsədinin Azərbaycan dilinin, milli kimliyin və mədəni irsin qorunması və təbliğinə töhfə vermək olduğunu bildirib. O həmçinin tədbirin təşkilinə və Qarabağ məktəbinin fəaliyyətinə göstərilən dəstəyə görə komitəyə təşəkkür edib.
Qarabağ Məktəbinin Azərbaycan dili müəllimi və "Bülbül" ana dili kitabının müəllifi Emiliya Cəbrayılova çıxışında ana dilinin uşaqların intellektual inkişafında, milli kimliyinin formalaşmasında və tarixi kökləri ilə bağlılığının möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Valideynlər-Ləman Ağası, İlahə Ocal, Ceyran Şirinova və Ülviyyə Tağızadə övladlarına ana dilinin öyrədilməsinin və ailə daxilində milli-mədəni dəyərlərin qorunmasının vacibliyini qeyd ediblər.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı Səfirliyinin birinci katibi Eltay Aslanov da iştirak edib. O bu cür təşəbbüslərin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını söyləyib, ana dilinin milli kimliyin qorunmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Tədbir çərçivəsində uşaqlara "Azərbaycan" sözünü eşitdikdə nəyi xatırladıqları barədə sual ünvanlanıb. Uşaqlar bu suala qürurla Azərbaycan bayrağı cavabını veriblər. Daha sonra şagirdlər Dövlət bayrağımızın rəsmini çəkiblər, "Bülbül" kitabının "Özün rənglə" bölməsində milli ornamentlərimizin şəkli olan səhifələri rəngləyiblər. Onlar, həmçinin Azərbaycan dilində şeirlər və mahnılar səsləndirib, "Tərəkəmə" rəqsini ifa edib, "Tıq tıq xanım" animasiya filmini izləyiblər. Sonda komitə adından "Bülbül" kitabının 20 nüsxəsi uşaqlara hədiyyə edilib.
Tədbirə Oksford, Kembric və Mançester şəhərlərindən Qarabağ Məktəbində təhsil alan şagirdlərin ailələri də qatılıb. Əsasən onlayn dərslərdə iştirak edən uşaqlar üçün canlı görüş xüsusi əhəmiyyət daşıyıb. Tədbir həm şagirdlər, həm də valideynlər üçün yaddaqalan anlarla zəngin olub, qarşılıqlı ünsiyyət və tanışlıq baxımından mühüm rol oynayıb. Təşkilatçılar bu cür təşəbbüslərin gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildiriblər.
Qeyd edək ki, Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin (BAC) 2021-ci ilin sentyabrında təsis etdiyi onlayn Qarabağ məktəbi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Məktəb Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin və milli irsinin xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlara aşılanması, eyni zamanda bu dəyərlərin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində mühüm töhfə verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре