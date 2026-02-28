Ötən il Azərbaycan 23 ton qurbağa əti satıb - RƏSMİ
Ötən il Azərbaycan təxminən 23 ton (23006 kq) qurbağa ayağı ixrac edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilir ki, 2025-ci il ərzində Azərbaycanda istehsal olunan qurbağa ayaqları ümumilikdə 3 ölkəyə ixrac edilib:
"Qurbağa əti Azərbaycandan İtaliya (18 032 kq), Fransa (4 808 kq) və İspaniyaya (166 kq) ixrac olunub. Qurbağa əti ölkəmizdə Avropa İttifaqında qeydiyyatda olan 2 müəssisə tərəfindən ixrac olunur", məlumatda vurğulanıb.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə də Azərbaycan təxminən 20 tona yaxın qurbağa əti ixrac edib. İxrac olunan qurbağa ayaqları Salyan rayonu, Şorsulu kəndində "AZARIFROG" MMC və Masallı rayonu, Qızılağac kəndində "Az Fish and Frog" MMC qurbağa emalı müəssisələrində yetişdirilir.
