https://news.day.az/azerinews/1820121.html İrana məxsus qurğu belə məhv edildi - ANBAAN VİDEO İsrail ordusu İranın Qum bölgəsi yaxınlığında ballistik raketlərin buraxılması üçün qurğunu məhv edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (SAXAL) məlumat yayıb. Raket buraxan qurğunun İsrail ərazisinə zərbələr endirməyə hazırlaşdığı iddia edilir.
İsrail ordusu İranın Qum bölgəsi yaxınlığında ballistik raketlərin buraxılması üçün qurğunu məhv edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (SAXAL) məlumat yayıb.
Raket buraxan qurğunun İsrail ərazisinə zərbələr endirməyə hazırlaşdığı iddia edilir.
İsrail tərəfi, həmçinin İranın mərkəzindəki İsfahan şəhəri yaxınlığında hava hücumundan müdafiə sistemini məhv etdiklərini açıqlayıb.
SAXAL hər iki zərbələrin görüntülərini yayaraq, İsrailin hava məkanında üstünlüyünü gücləndirəcəyini bəyan edib.
