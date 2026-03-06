https://news.day.az/azerinews/1820184.html Mətbəxdəki gizli təhlükə - Əriyən plastik qidaya qarışır Mətbəxdə istifadə olunan plastik qaşıqların yüksək temperaturda əriməsi sağlamlıq üçün risk hesab olunur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, isti yeməklərin bişirilməsi və qarışdırılması zamanı plastik alətlər temperaturun təsirindən deformasiyaya uğraya, əriyərək qidaya qarışa bilər.
Mətbəxdəki gizli təhlükə - Əriyən plastik qidaya qarışır
Mətbəxdə istifadə olunan plastik qaşıqların yüksək temperaturda əriməsi sağlamlıq üçün risk hesab olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, isti yeməklərin bişirilməsi və qarışdırılması zamanı plastik alətlər temperaturun təsirindən deformasiyaya uğraya, əriyərək qidaya qarışa bilər.
Yüksək temperaturun təsiri ilə qidaya keçə bilən plastik qalıqları uzunmüddətli istifadədə sağlamlığa zərər verə bilər.
Bu baxımdan, xüsusilə qaynar yağda və ya yüksək odda yemək hazırlayarkən plastik alətlərdən istifadə tövsiyə edilmir. Taxta, metal və ya istiliyədavamlı silikon mətbəx alətlərinə üstünlük verilməsi məsləhət görülür.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре