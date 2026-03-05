https://news.day.az/azerinews/1820268.html Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib Martın 5-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Türkiyə Prezidenti İran İslam Respublikası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən dron hücumunu qınadığını deyib, qardaş Azərbaycan xalqına dəstəyini ifadə edib.
Dövlətimizin başçısı telefon zənginə və mövqeyinə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirib.
