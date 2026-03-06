https://news.day.az/azerinews/1820326.html Bu ərazidə işıq olmayacaq - RƏSMİ Martın 6-da Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Lənkəran-2" yarımstansiyasından qidalanan 10 kV-luq 6 saylı hava xəttində təmir və xətt boyunca ağac budanması işləri həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.
