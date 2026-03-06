Regiondakı vəziyyət mənzil qiymətlərinə necə təsir edəcək? - AÇIQLANDI
Ötən il ekspertlər tərəfindən mənzil qiymətlərinin ucuzlaşacağı ilə bağlı proqnozlar verilmişdi. Amma hazırda mənzil bazarında qeyri-müəyyənlik hökm sürür və qeyd olunur ki, regionda baş verən hadisələr qiymətlərə təsir edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Vüqar Oruc yenidən Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri deyib ki, əgər hər hansı bir force majeure hadisə baş verməsəydi, uzun illər boyu davam edən qiymət artımı bu il müəyyən dərəcədə dayanaraq bazada növbəti illər üçün normallaşma əsası yarada bilərdi.
"Proqnozlarımız real idi və heç bir fövqəladə hadisə baş vermədiyi halda doğru çıxmış olardı. Lakin regionda baş verən son hadisələr daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərəcək. Bu, ölkəmizdə mənzil bazarına tələbin artmasına səbəb ola bilər. Müharibə uzun müddət davam etsə, qonşu ərazilərdən ölkəyə axın edən şəxslər bazara əlavə tələbat yaradacaq, nəticədə mənzil qiymətləri yenidən arta bilər."
