Arteriyaları təmizləyən toxum - Necə içək?
Kətan toxumu arteriyalardan xolesterol lövhəsinin təmizlənməsinə kömək edir.
Day.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bu məhsulu arteriyalardakı yağ komponentlərindən, xolesteroldan və kalsiumdan ibarət çöküntüləri təmizləmək üçün ən təsirli məhsullardan biri hesab edirlər.
Bu çöküntülər damar boşluqlarını içəridən tıxanan və təhlükəli qan dövranı problemlərinə səbəb olan lövhələr əmələ gətirir.
Alimlər toxumların iltihab əleyhinə polifenolik maddə lignan ehtiva etdiyini qeyd ediblər. Mütəxəssislər bu təsiri aterosklerozun inkişafına və onun nəticələrinə qarşı damarların qorunmasının yaxşılaşdırılması ilə əlaqələndirirlər.
Həkimlər əlavə ediblər ki, kətan toxumu menopoz simptomları, qəbizlik, diabet və yüksək təzyiqə də kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре