Cavanlaşmaq üçün üzü duzla yumağın FAYDALARI
Son illər təbii gözəllik üsulları yenidən populyarlaşıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə üzü duzlu su ilə yumağın dərini cavanlaşdırdığı iddiaları sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, düzgün və ölçülü şəkildə istifadə edilərsə, duz dəri üçün müəyyən faydalar verə bilər.
Dərini təmizləyir
Duz təbii antiseptik xüsusiyyətə malikdir. O, dəridə yığılan kir və artıq yağı təmizləməyə kömək edir. Xüsusilə yağlı və problemli dəriyə sahib olanlar üçün duzlu su ilə yuma məsamələrin açılmasına dəstək ola bilər.
Ölü hüceyrələri uzaqlaşdırır
Xırda dənəli dəniz duzu yüngül pilinq effekti yaradır. Bu da dərinin üst qatında toplanmış ölü hüceyrələrin təmizlənməsinə və daha parlaq görünüşə səbəb olur.
Sızanaqlara qarşı təsir
Duz bakteriyaların çoxalmasını azalda bilər. Bu səbəbdən bəzi hallarda sızanaqların qurumasına və qızartının azalmasına kömək edir. Lakin həddindən artıq istifadə dərini qıcıqlandıra bilər.
Qan dövranını sürətləndirir
Duzla edilən yüngül masaj dəridə qan dövranını aktivləşdirir. Bu isə dərinin daha canlı və təravətli görünməsinə səbəb ola bilər.
Diqqət edilməli məqamlar
Həssas və quru dəriyə sahib olanlar duzdan ehtiyatla istifadə etməlidirlər.
Həftədə 1-2 dəfədən artıq tətbiq etmək tövsiyə olunmur.
Prosedurdan sonra mütləq nəmləndirici krem istifadə olunmalıdır.
Açıq yara və ya ciddi dəri problemi olduqda bu üsuldan uzaq durmaq lazımdır.
Üzü duzla yumaq düzgün tətbiq edildikdə dərini təmizləyə və daha təravətli göstərə bilər. Lakin "möcüzəvi cavanlaşdırma üsulu" kimi qəbul etmək doğru deyil. Hər bir dəri tipi fərqlidir və istənilən təbii üsulu tətbiq etməzdən əvvəl mütəxəssis məsləhəti almaq daha məqsədəuyğundur.
Təbii gözəllik üçün əsas qayda - balans və düzgün qulluqdur.
