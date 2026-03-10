Bir ailənin Novruz bazarlığı neçəyə başa gəlir? - QİYMƏTLƏR
Qarşıdan Novruz Bayramı gəlir. Bəs bu bayram süfrələri minimum neçə manata başa gəlir?
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az bu barədə araşdırma edib.
Azərbaycanda bazar qiymətlərinə əsasən dörd nəfərlik bir ailənin Novruz bazarlığı təxminən 220-320 manata başa gələ bilər. Bu məbləğ əsasən alınan məhsulların miqdarından, çərəzlərin və şirniyyatların çeşidindən, eləcə də süfrənin nə dərəcədə zəngin hazırlanmasından asılıdır.
Novruz süfrəsi üçün əsas xərclər çərəzlər, şirniyyatlar, meyvə-tərəvəz və bayram yeməkləri üçün alınan məhsullardan ibarət olur. Çərəzlərə qoz, fındıq, badam, kişmiş və digər quru meyvələr daxildir və bunlara orta hesabla 60-100 manat xərclənə bilər. Şəkərbura, paxlava və qoğal kimi ənənəvi şirniyyatların hazırlanması üçün lazım olan məhsullar isə təxminən 50-90 manata başa gəlir. Meyvə və quru meyvələr üçün orta hesabla 30-50 manat ayrılır. Bayram süfrəsində hazırlanan plov, dolma, toyuq və digər yeməklər üçün alınan ərzaqların xərci isə təxminən 60-80 manat təşkil edir. Bundan əlavə, Novruzun əsas atributlarından olan səməni və şamlar üçün də təxminən 5-10 manat xərclənir.
Bazarlarda müşahidə olunan qiymətlərə görə qoz və fındığın kiloqramı təxminən 9-20 manat, şabalıd 7-19 manat, kişmiş isə 7-9 manat civarındadır. Səməni 1-8 manat, şamlar isə 0,35-1 manat arasında dəyişir.
Beləliklə, dörd nəfərlik bir ailə üçün sadə Novruz bazarlığı təxminən 180-220 manata, orta səviyyəli bayram süfrəsi 220-320 manata başa gəlir. Süfrə daha zəngin hazırlandıqda isə bu məbləğ 350 manat və daha çox ola bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре