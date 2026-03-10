https://news.day.az/azerinews/1821237.html Azərbaycanlı aparıcı bir şəklini 1500 dollara SATIR Aparıcı və müğənni Şəhriyar Əbilov maraqlı etirafı ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, çəkdiyi rəsm əsərlərini satdığını bildirib. Tele-aparıcının bu sözləri müzakirə yaradıb: "Son günlər vaxt yoxdur, bir az ara vermişəm. Cücələrim əsərimi sonuncu dəfə satdım. 1500 dollara satmışam".
Azərbaycanlı aparıcı bir şəklini 1500 dollara SATIR
Aparıcı və müğənni Şəhriyar Əbilov maraqlı etirafı ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, çəkdiyi rəsm əsərlərini satdığını bildirib.
Tele-aparıcının bu sözləri müzakirə yaradıb:
"Son günlər vaxt yoxdur, bir az ara vermişəm. Cücələrim əsərimi sonuncu dəfə satdım. 1500 dollara satmışam".
