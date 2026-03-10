Azərbaycanlı aparıcı bir şəklini 1500 dollara

Aparıcı və müğənni Şəhriyar Əbilov maraqlı etirafı ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, çəkdiyi rəsm əsərlərini satdığını bildirib.

Tele-aparıcının bu sözləri müzakirə yaradıb:

 

"Son günlər vaxt yoxdur, bir az ara vermişəm. Cücələrim əsərimi sonuncu dəfə satdım. 1500 dollara satmışam".