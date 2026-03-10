https://news.day.az/azerinews/1821242.html Xatun efirdə AĞLADI - VİDEO Azərbaycanlı müğənni Xatun Əliyeva televiziya proqramlarından birində kövrək anlar yaşayıb. Day.Az xəbər verir ki, canlı yayım zamanı mərhum qardaşının xatirəsinə həsr etdiyi şeiri səsləndirən sənətçi emosiyalarını saxlaya bilməyib. Şeiri oxuyarkən duyğulanan Xatun göz yaşlarına hakim ola bilməyib və studiyada təsirli anlar yaşanıb.
Xatun efirdə AĞLADI - VİDEO
Azərbaycanlı müğənni Xatun Əliyeva televiziya proqramlarından birində kövrək anlar yaşayıb.
Day.Az xəbər verir ki, canlı yayım zamanı mərhum qardaşının xatirəsinə həsr etdiyi şeiri səsləndirən sənətçi emosiyalarını saxlaya bilməyib. Şeiri oxuyarkən duyğulanan Xatun göz yaşlarına hakim ola bilməyib və studiyada təsirli anlar yaşanıb.
Proqram zamanı sənətçinin yaşadığı kədərli anlar izləyiciləri də kövrəldib. Sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülər qısa müddətdə diqqət çəkərək çoxsaylı şərhlər toplayıb.
İzləyicilər müğənniyə dəstək mesajları yazaraq onun acısını bölüşdüklərini bildiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре