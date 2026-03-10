https://news.day.az/azerinews/1821286.html Ramazanın 21-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 21-ci günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 11-də Bakıda imsak saat 05:33-də, iftar isə saat 18:57-dədir. Ramazan ayının 21-ci gününün duası: "Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc-əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila.
Ramazanın 21-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 21-ci günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 11-də Bakıda imsak saat 05:33-də, iftar isə saat 18:57-dədir.
Ramazan ayının 21-ci gününün duası:
"Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc-əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila. Vəc-əlil-cənnətə li mənzilən və məqila. Ya qaziyə həvaicit-talibin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün sənin razılığına bais olan əməllərə doğru mənə yol göstər! Bu gün şeytanın mənə hökmranlıq yollarını bağla! Cənnəti mənim üçün mənzil və aramgah et! Ey tələb əhlinin ehtiyacını yerinə yetirən Allah!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре