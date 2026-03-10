Bu seriallar yayımlanmayacaq

"Mehmet Fetihler Sultanı" və "Kıskanmak" seriallarının bu gün yeni bölümləri yayımlanmayacaq.

Day.Az xəbər verir ki, buna səbəb isə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində keçiriləcək "Qalatasaray" - "Liverpul" qarşılşamasıdır.

Qeyd edək ki, serialların yeni bölümü gələn həftə izləyicilərə təqdim olunacaq.