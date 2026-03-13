https://news.day.az/azerinews/1822013.html
Levandovski İtaliya klubuna keçə bilər
"Barselona" ilə müqaviləsi başa çatan Robert Levandovski karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Yuventus" polşalı hücumçunu transfer etmək istəyir.
Turin klubu yayda azad agent statusunda olacaq 37 yaşlı forvardla danışıqlara başlamağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, "Barselona" Robert Levandovskini 2022-ci ilin yayında "Bavariya"dan transfer edib. Polşa millisinin üzvü bu mövsüm Kataloniya təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 34 rəsmi matçda 14 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
