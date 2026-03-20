Xamenei Türkiyəyə hücumlardan danışdı
İranın yeni Ali Rəhbəri Müctəba Xamenei Türkiyə və Omana hücumların İran tərəfindən edildiyini təkzib edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun müraciətində qeyd edilib.
"Türkiyə və Omanda baş verən terror aktları İran ordusu tərəfindən törədilməyib. İranın sadalanan ölkələrlə yaxşı münasibətləri var", - deyə o, vurğulayıb.
