https://news.day.az/azerinews/1824054.html Laricaninin yerinə o təyin olundu Məhəmməd Baqir Zolqadr hava zərbələri nəticəsində öldürülən Əli Laricaninin yerinə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. APA xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Administrasiyasının rabitə məsələləri üzrə müavini "X" şəbəkəsində məlumat yayıb.
Laricaninin yerinə o təyin olundu
Məhəmməd Baqir Zolqadr hava zərbələri nəticəsində öldürülən Əli Laricaninin yerinə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib.
APA xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Administrasiyasının rabitə məsələləri üzrə müavini "X" şəbəkəsində məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Baqir Zolqadr İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) istefada olan yüksək rütbəli hərbi komandiri və İranın Məsləhət Şurasının katibi idi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре