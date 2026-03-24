Laricaninin yerinə o təyin olundu

Məhəmməd Baqir Zolqadr hava zərbələri nəticəsində öldürülən Əli Laricaninin yerinə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib.

APA xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Administrasiyasının rabitə məsələləri üzrə müavini "X" şəbəkəsində məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Baqir Zolqadr İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) istefada olan yüksək rütbəli hərbi komandiri və İranın Məsləhət Şurasının katibi idi.  