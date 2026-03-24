https://news.day.az/azerinews/1824064.html
Türk əsgəri İranla sərhəd yaxınlığında həlak olub
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi çavuş Yusuf Açayın ölkənin şərqində həlak olması ilə bağlı məlumat yayıb.
AZƏRTAC Türkiyə Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hərbçi martın 24-də İranla həmsərhəd olan Ağrı vilayətinin Doğubeyazıt rayonunda hərbi maşının iştirakı ilə baş verən yol qəzasında həlak olub.
Milli Müdafiə naziri Yaşar Gülər Açayın ailəsinə və yaxınlarına, eləcə də bütün Türkiyə xalqına başsağlığı verib.
