Milyarderlər ən çox bu şəhərlərdə doğulur - REYTİNQ
Nyu-York dünyada milyarderlərin ən çox doğulduğu şəhər kimi seçilir, lakin bu, supervarlı sərvətlərin formalaşdığı yeganə qlobal mərkəz deyil. Asiyada Honq Konq, Sinqapur və Mumbay kimi şəhərlər də planetin ən varlı insanlarının doğulduğu aparıcı məkanlar sırasına daxildir.
Day.Az xəbər verir ki, aşağıdakı infoqrafika "PlayersTime" platformasının 2026-cı il üzrə təhlilinə əsaslanaraq ("Forbes" jurnalının milyarderlər siyahısının məlumatlarından istifadə etməklə) dünyada ən azı 10 milyarderin doğulduğu şəhərləri göstərir.
Xəritə ümumilikdə 1 680 milyarderin ən geniş yayılmış doğum şəhərlərini əhatə edir və onların coğrafi bölgüsündə maraqlı regional və qitəvi tendensiyaları üzə çıxarır.
Nyu-York Yer üzündə ən çox milyarderin yaşadığı şəhər kimi tanınsa da, onun qlobal uğur mərkəzi kimi reputasiyası artıq doğum mərhələsindən formalaşır. Təhlil edilən milyarderlər arasında 69 nəfər Nyu-Yorkda doğulub - bu göstərici dünyada hər hansı digər şəhərdən daha yüksəkdir və hətta ABŞ-nin növbəti beş şəhərinin ümumi göstəricisini də üstələyir.
ABŞ-nin ən böyük şəhəri olan Nyu-York onilliklər ərzində maliyyə, sahibkarlıq və incəsənət kimi yüksək gəlirli sahələrin qlobal mərkəzi olaraq qalır. Bu səbəbdən şəhər qlobal sahibkarlıqda və irsi sərvətin formalaşmasında unikal mövqe tutur.
Nyu-Yorkdan sonra milyarderlərin sayına görə növbəti üç şəhər Asiyada yerləşir: Honq Konq (57), Sinqapur (30) və Mumbay (28). Bu meqapolislərdən olan bir çox milyarder sərvətlərini ABŞ, Çin və ya Hindistanda qazanıblar.
Gözlənilən Çin və Hindistan meqapolislərindən əlavə, Tayvanın paytaxtı Taybey də milyarderlərin doğulduğu məkan kimi yaxşı təmsil olunur: seçmədə burada doğulan 11 milyarder var ki, bu da Boston və Stokholm ilə eyni göstəricidir.
"Forbes" siyahısında yeddinci ən varlı şəxs olan Censen Huanq Taybeydə doğulub. O, 1963-cü ildə Tayvanın paytaxtında anadan olub və 30 yaşında bu gün bazar kapitallaşmasına görə dünyanın ən böyük şirkəti olan Nvidianı təsis edib. Hazırda o, şirkətin prezidenti və baş icraçı direktoru olaraq qalır və sərvəti 150 milyard dollardan çoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре