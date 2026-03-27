D vitamininin ziyanı üzə çıxdı
"D vitamininin lazımi testlər və həkimlə məsləhətləşmədən qəbul edilməsi ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər".
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Milli Tibbi Terapiya və Profilaktik Tibb Mərkəzinin endokrinoloqu və diyetoloqu Anastasiya İqnatiadi "İzvestiya" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
Həkimin sözlərinə görə, son zamanlar əhali arasında D vitamininə maraq artıb. Çoxları hipervitaminoz kimi təhlükəli nəticələri nəzərə almadan bu vitamini yalnız öz rifahı üçün qəbul etməyə başlayır.
Diyetoloq xəbərdarlıq edib ki, həddindən artıq D vitamini qəbulu hiperkalsemiyaya, böyrək və ürək-damar problemlərinə, eləcə də orqanizmə digər mənfi təsirlərə səbəb ola bilər.
"D vitamini qəbulu, xüsusən də yüksək dozalarda, yalnız həkimlə məsləhətləşdikdən və qanda 25(OH)D səviyyəsi təyin edildikdən sonra həyata keçirilməlidir. Ən bioəlçatan forma D3 vitaminidir", - deyə mütəxəssis vurğulayıb.
O əlavə edib ki, müəyyən bir əlavə seçərkən dozanı, istehsalçını və qeydiyyat sertifikatının olub-olmadığını nəzərə almaq vacibdir. Son istifadə tarixinin və tərkib hissələrinin yoxlanılması da eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.
