Gündəlik optimal yuxu vaxtı - Alimlərin YENİ KƏŞFİ
Alimlərin yeni kəşfi düzgün yuxu rejimi haqqında təsəvvürləri dəyişə bilər. 23 mindən çox yetkin insanın iştirak etdiyi genişmiqyaslı araşdırma göstərib ki, optimal yuxu müddəti gündə təxminən 7 saat 18 dəqiqə ola bilər. Məhz bu qədər istirahət insulinə davamlılığın (insulinrezistentlik) ən aşağı səviyyəsi ilə əlaqələndirilib. Bu isə 2-ci tip diabetin yaranma riskini artıran əsas amillərdən biridir.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, çinli alimlər böyük bir insan qrupu üzərində yuxu keyfiyyəti və maddələr mübadiləsinin vəziyyəti ilə bağlı məlumatları təhlil ediblər. Məlum olub ki, ən yaxşı metabolik göstəricilər təxminən yeddi saatdan bir qədər artıq yatan iştirakçılarda müşahidə olunub. Eyni zamanda həm yuxunun az olması, həm də həddindən artıq çox olması maddələr mübadiləsinin daha zəif göstəriciləri ilə əlaqələndirilib.
Tədqiqatçılar ayrıca həftəsonu "yuxunu kompensasiya etmək" vərdişini də araşdırıblar. Məlum olub ki, yuxu müddətinin bir qədər artırılması iş günlərində yaranan yuxu çatışmazlığını qismən kompensasiya edə bilər. Lakin əgər insan onsuz da kifayət qədər istirahət edirsə və sonra adətindən iki saatdan çox artıq yatırsa, bu, metabolik göstəricilərin pisləşməsi ilə müşayiət oluna bilər.
Elmi tədqiqatlar göstərib ki, xroniki yuxusuzluq iştahanı və stressi tənzimləyən hormonlara təsir edir. Bu isə öz növbəsində diabet və ürək-damar xəstəliklərinin riskini artıra bilər.
Yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək olar?
- Hər gün təxminən eyni saatda yatmağa və oyanmağa çalışın.
- Yatmazdan əvvəl smartfon, kompüter və digər ekranlardan istifadəni azaldın.
- Axşam saatlarında sakitləşdirici vərdişlər yaradın - məsələn, kitab oxumaq, yüngül dartınma hərəkətləri və ya digər rahatladıcı ritualar.
